I sindacati scrivono a Speranza: in Calabria sanità da allarme rosso

Il decreto Calabria? Un disastro. Gli impegni del commissario straordinario Cotticelli? Tutti disattesi. Egregio ministro, la situazione sanitaria calabrese è da allarme rosso. E’ quanto scrivono i segretari dei sindacati calabresi – Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo di Cgil Cisl e Uil – in una missiva indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza nella quale spigenao, appunto che “il decreto Calabria è stato fallimentare e le politiche messe in campo dalla struttura commissariale per la sanità in Calabria sono meramente ragionieristiche, contabili, e non interessa a nessuno ed in alcun modo mettere al centro degli interventi i diritti delle persone e dei malati. Oggi abbiamo due aziende sanitarie provinciali (Catanzaro e Reggio Calabria) sciolte per infiltrazioni mafiose, una (quella di Cosenza) è in grave deficit finanziario”.

Una situazione che diverrebbe esplosiva di fronte a un ritorno dell’emergenza coronavirus: “ad oggi non sappiamo in Calabria quanti sono i centri covid funzionanti e quante terapie intensive e ventilatori sono disponibili”. Per il sindacato l’urgenza è “mettere in sicurezza i cittadini e gli operatori sanitari che sono sempre meno. La carenza di medici, infermieri, tecnici, sta portando alla chiusura di interi reparti ospedalieri in tutta la Calabria creando tensioni territoriali e grave disagio ai cittadini. La popolazione anziana, i bambini, sono quelli più esposti e colpiti perchè nel frattempo è stata smantellata la medicina territoriale”.

I segretari calabresi rammentano che “tutti gli impegni assunti dal commissario Cotticelli in sede di tavolo ministeriale alla Sua presenza e quella di Cgil Cisl Uil nazionali e della Calabria sono stati sistematicamente disattesi, a partire dalla condivisione del nuovo piano operativo, dallo sblocco delle assunzioni necessarie, dal processo di riqualificazione e internalizzazione dei servizi in appalto. Niente di tutto ciò è stato fatto e nel frattempo la situazione sanitaria calabrese si è aggravata. E se qualcuno dice che i costi della sanità in Calabria sono diminuiti è perchè non si fa più sanità, il sistema sanitario calabrese è bloccato, fermo”. Da qui la richiesta al ministro Speranza di un urgente incontro.