Il compositore crotonese Renato Caruso fonda Carren, casa di produzione musicale

Da un’idea del chitarrista e compositore di origine crotonese, Renato Caruso, nasce la casa di produzione musicale Carren production (www.carren.it) che si occupa di Produzione artistica, colonne sonore, Musiche per autori, Produzione video.

Un’idea quella di Caruso che prende spunto dalle sue radici calabresi. “Il logo della casa di produzione è un tempio greco, le cui colonne portanti – dichiara Renato Caruso – rappresentano la cultura, la filosofia, la scienza e la bellezza artistica. Siamo in pura Magna Grecia, patria della filosofia. Nel logo troviamo anche il pi greco, simbolo per eccellenza del numero e della matematica. Pitagora, Shannon, Turing, Olivetti, Jobs e tanti altri ci hanno mostrato la strada… senza mai perdere uno sguardo sulla materia filosofica, perché loro erano prima di tutto grandi filosofi e poi matematici! Le note in mezzo al logo rappresentano invece il tempio della musica”.

Il team della Carren Production è formato da Renato Caruso, chitarrista e compositore, nonché docente di chitarra classica; Riccardo Vitanza, amministratore unico dell’agenzia di comunicazione Parole & Dintorni srl; Matteo Benatti, videomaker freelance con formazione scientifica; Domenico Scordamaglia, musicista e arrangiatore; Giulia Massarelli, giornalista con formazione musicale; Valentina Federico, addetto stampa di Renato Caruso per Parole & Dintorni srl.