Crotone ad un passo dalla serie A, città e tifosi attendono il grande giorno

CROTONE – Sale l’attesa. Una marcia di avvicinamento diventa spasmodica, con quella voglia di tagliare il traguardo e assicurarsi la seconda promozione della storia in serie A. Al Crotone manca davvero poco, e anche la città comincia a sentire il profumo del grande avvenimento: balconi e negozi iniziano a colorarsi di rossoblù, nella speranza che venerdì possa essere il giorno giusto. I calabresi scenderanno in campo a Livorno, mentre lo Spezia sarà impegnato a Crotone: per ottenere l’aritmetica promozione servirà vincere in Toscana e confidare in un pareggio o sconfitta dei liguri. Si giocherà in due orari differenti (Crotone in anticipo alle 18,45 e Spezia in campo alle 21) e dunque bisognerà in ogni caso attendere le 23. Poco male, visto che tifosi e città sono pronti a prolungare l’attesa, per celebrare un nuovo evento storico dopo quel 29 aprile 2016 che adesso rischia davvero di essere replicato.