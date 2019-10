Il mondo arbitrale crotonese piange la scomparsa del ‘prof’ Cataldo Varano

Si è spento lunedì 7 ottobre, all’età di 87 anni, il Presidente Onorario della Sezione Aia di Crotone “G. Cosentino” l’a.b. Cataldo Varano, già Presidente di Sezione, dalla stagione sportiva 1988/1989, alla stagione sportiva 1999/2000, nominato dal Presidente Cra Calabria, grazie alle sue grandi doti umane e tecnico-associative e per avere operato molto bene in qualità di Delegato Tecnico Sezionale dalla s.s. 1967/1968 alla s.s. 1987/1988.

Una guida sicura per gli associati Crotonesi, sempre rispettoso di tutti, un uomo molto stimato ad ogni livello, sia nel mondo dello sport che nella scuola. Un galantuomo, dai grandi valori etici ed umani, dopo un’esperienza da calciatore, nella prima squadra, della vecchia società Us Crotone, il 4 febbraio 1952 è diventato arbitro di calcio e successivamente a.f.q. nel Giugno del 1964, fino a diventare Benemerito il 1° Luglio.1981

Il Prof Cataldo Varano, come amavano chiamarlo tutti gli associati, anche quelli che non appartenevano alla sua sezione, e che non erano stati suoi alunni, fu poi eletto per la prima volta dall’introduzione del nuovo regolamento associativo, Presidente di Sezione, dai suoi associati, all’unanimità, nel mese di novembre del 2000. La camera ardente è stata allestita nella sua amata Sezione, fortemente voluta dal Consiglio Direttivo Sezionale e condiviso dalla famiglia. I funerali si terranno martedì pomeriggio alle ore 15:30 nel Duomo di Crotone.