Il progetto Montagna Maestra arriva nel Parco nazionale della Sila

Il Parco nazionale della Sila dall’1 al 4 luglio è protagonista del Progetto Montagna Maestra. Dopo la full immersion tra le montagne del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, l’iniziatva arriva nel Parco Nazionale della Sila, tra fitti boschi, vallate incontaminate, laghi e fiumi d’alta quota. Le scuole coinvolte per questo secondo campo sono l’Is Margherita Hack di Cotronei (KR) e l’Ita Vittorio Emanuele II di Catanzaro, gemellate tra loro al fine di innescare tra gli studenti processi di condivisione delle conoscenze, dei valori, delle attitudini e delle esperienze.

Svolto dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, attraverso le sedi locali Abruzzo e Calabria, e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il progetto si pone come obiettivo principale l’educazione e la sostenibilità all’ambiente, mediante un filo conduttore rappresentato dalla Montagna. Si svolge infatti in 2 Parchi Nazionali, caratterizzati principalmente da territorio montano: Parco Nazionale della Sila e Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Il progetto vede la preziosa collaborazione del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Catanzaro che apporta un grande valore aggiunto di conoscenza e legalità per la tutela dell’ambiente del nostro Paese. Una full immersion di 4 giorni nella natura silana con attività escursionistiche e laboratoriali all’insegna della sostenibilità ambientale Il senso del progetto è racchiuso in questa frase di J. W. Goethe: “La montagna è una maestra muta che crea discepoli silenziosi” in cui ci auguriamo che i discepoli silenziosi siano in grado senza urlare di avere cura del proprio ambiente e di affrontare sfide che, sebbene in salita, siano sempre possibili, avendo ben chiaro l’obiettivo.

Le attività in Calabria sono condotte dalla naturalista Paola Masucci, referente della sede Calabria, dal naturalista Fabio Nigro, dall’esperto forestale Alessandro Franza e dalla Guida AIGAE Massimiliano Capalbo di Orme nel Parco, ed in collaborazione col Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro presso il Centro Visita “A. Garcea” all’interno della Riserva Naturale Biogenetica “Poverella-Villaggio Mancuso”. Il progetto si svolge con il patrocinio del Parco Nazionale della Sila e Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise.