Impianti sportivi Crotone, l’ammutinamento delle società: costi alti, non partecipiamo al bando

CROTONE – Tariffe troppo care e così tutte le associazioni sportive dilettantistiche della città di Crotone hanno deciso di non partecipare al bando per acquistare gli spazi negli impianti sportivi comunali affidati alla Akrea – Palamilone, Palakrò e Settore B – a causa dell’impossibilità di sostenere i costi delle tariffe approvate dal Comune di Crotone.

Un vero e proprio ammutinamento del mondo sportivo crotonese contro la decisione del commissario straordinario del Comune di Crotone che ha revocato ai tre consorzi affidatari le concessioni – assegnate nel 2012 – sulla base del fatto che non erano state perfezionate le convenzioni e che le utenze erano a carico del Comune (cosa non vera perché le società del Palakrò sono intestatarie delle utenze dell’energia elettrica).

I tre consorzi – Momenti di Gloria, Città di Crotone e Consorzio sportivo Krotonese rappresentanti da Giancarlo Satiro, Enzo Migliarese e Francesco Caruso – rappresentano 19 associazioni sportive dilettantistiche ed hanno ribadito in una nota stampa che le tariffe “sono elevate non solo rispetto al tessuto economico sociale di Crotone, ma anche rispetto a molte altre realtà italiane”.

Oltre alle 19 associazioni sportive consorziate, a seguito della revoca della concessione voluta dal Commissario, i tre impianti (i più importanti della città) non sono disponibili per le altre società sportive che li utilizzavano e per i cittadini. Al Settore B, che comprende un campo di calcio ed una pista di atletica, ad esempio non potranno più andare i privati cittadini per correre in sicurezza ed ai quali il Consorzio ha garantito da sempre l’utilizzo gratuito.

Le associazioni sportive dilettantistiche “evidenziano e denunciano l’iniquità dell’azione amministrativa” che ha “inteso rientrare in possesso ed affidare ad Akrea solo tre strutture sulle diciotto esistenti causando così una disparità di trattamento tra le Asd crotonesi che danneggerà inevitabilmente le associazioni sportive che usufruivano degli unici tre impianti attualmente chiusi a cui si aggiunge la piscina olimpionica abbandonata dal Comune di Crotone al suo destino”.

Altra “incomprensibile disparità” evidenziata dalle società dilettantistiche è quella che riguarda lo stadio Ezio Scida che, per l’articolo 24 del nuovo regolamento comunale sugli impianti sportivi approvato dal Commissario Costantino, è escluso da ogni regolamentazione: “Il commissario – scrivono nella nota le associazioni sportive dilettantistiche – ha sostanzialmente privato di ogni regolamentazione l’unica struttura comunale in grado di produrre reddito demandando alla Figc la programmazione delle attività da svolgere secondo le direttive impartite dalla Lega calcio”.

Non ci saranno quindi richieste per l’utilizzo dei tre impianti il cui bando scade il 4 settembre prossimo. In questo modo, considerato che per diversi campionati, scadono i termini di iscrizione, molte società hanno già indicato come campi di gare quelli in altri comuni della provincia.