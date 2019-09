Inps Calabria, insediato il Comitato regionale, Trotta presidente

CATANZARO – Si è insediato, alla presenza del direttore regionale Diego De Felice, il Comitato regionale Inps della Calabria, che resterà in carica per quattro anni. Nel corso della seduta sono stati eletti alla carica di presidente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, Gianfranco Trotta, e alla carica di vice presidente, in rappresentanza delle organizzazioni datoriali, Roberto Matragrano.

Nel suo discorso d’insediamento, Trotta ha ribadito “l’importanza dell’Inps e quella del Comitato regionale, quale luogo di rappresentanza e di confronto, con il compito di mantenere aperto il dialogo e il contatto costante con le istituzioni regionali, le associazioni di rappresentanza datoriali, i sindacati dei lavoratori e i vari patronati”.

Il Comitato regionale “sarà un importante punto di riferimento per la programmazione istituzionale dell’Inps connessa alle politiche sociali che si svolgono sul territorio – ha aggiunto il neo presidente – interagendo con i soggetti istituzionali sia per fornire informazioni sull’attività dell’Istituto in ambito regionale, sia per individuare le problematiche rilevanti indicate dai vari soggetti del mondo del lavoro”.