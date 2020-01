Insediamento del nuovo Vescovo: i provvedimenti per la viabilità a Crotone

CROTONE – In occasione dell’ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo Mons. Angelo Raffaele Panzetta previsto il prossimo 5 gennaio 2020 sono stati previsti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina ed individuate aree parcheggio.

In particolare sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

per giorno 05.01.2020 dalle ore 13.00 sino a cessate esigenze di ordine pubblico, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dal civico n°43 al civico n°1 di via Regina Margherita ad eccezione degli autobus dei fedeli muniti di pass- autorizzazione rilasciata dalla curia arcivescovile di Crotone- Santa Severina;

– per giorno 05.01.2020 dalle ore 13.00 sino a cessate esigenze di ordine pubblico, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito in via Mons. Pietro Raimondi ad eccezione delle auto munite di pass- autorizzazione rilasciata dalla curia arcivescovile di Crotone- Santa Severina;

– per giorno 05.01.2020 dalle ore 13.00 sino a cessate esigenze di ordine pubblico, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito in via IV Novembre compresi i parcheggi interni alla stessa ad eccezione delle auto munite di pass- autorizzazione rilasciata dalla curia arcivescovile di Crotone- Santa Severina;

-per giorno 05.01.2020 dalle ore 14.00 sino a cessate esigenze di ordine pubblico, l’istituzione temporanea del divieto di accesso su piazza Duomo sia dei veicoli che dei pedoni provenienti dalle vie Pitagora e Suriano;

– per giorno 05.01.2020 dalle ore 13.00 sino a cessate esigenze di ordine pubblico, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito ambo i lati di via Messinetti e corso Vittorio Emanuele fino all’incrocio col vico Cameriere (Chiesa dell’Immacolata);

– per giorno 05.01.2020 dalle ore 13.00 sino a cessate esigenze di ordine pubblico, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta del piazzale Nettuno ad eccezione delle auto e autobus muniti di pass- autorizzazione rilasciata dalla curia arcivescovile di Crotone- Santa Severina;

– per giorno 05.01.2020 dalle ore 13.00 sino a cessate esigenze di ordine pubblico, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito di via Torino dall’incrocio di via I° Maggio fino all’incrocio con via IV Novembre;

– per giorno 05.01.2020 dalle ore 13.00 sino a cessate esigenze di ordine pubblico, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta su via Vittorio Veneto dall’incrocio di via IV Novembre fino all’incrocio con via Roma.

In considerazione del notevole afflusso sia di cittadini che di ospiti provenienti da fuori città l’invito è a limitare l’utilizzo degli autoveicoli per consentire lo svolgimento dell’evento nelle migliori condizioni.