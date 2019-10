Intervista a Landini: una carta dei diritti contro la fuga dei giovani dal Sud

CROTONE – “Nel Sud e in Calabria si deve fare di più per il lavoro e i giovani. Si rischia una fuga dei giovani dal Sud come avvenne negli anni ’60 e ’70. Per questo abbiamo proposto al Governo un confronto sul Mezzogiorno, su investimenti e lavoro”. È uno dei passaggi dell’intervista rilasciata, in esclusiva a il Crotonese dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che sarà a Melissa in occasione del Settantesimo anniversario dell’eccidio di Fragalà.

