Judo, doppia medaglia per Fabiola Orlando e Rossana Gentile alla Coppa Italia 2019

Due medaglie immerse nella bellezza. Un argento e un bronzo ‘lucano’, conquistato nella splendida cornice di Matera, teatro della Coppa Italia di Judo 2019 che ha visto salire sulla ribalta due giovanissime rappresentanti crotonesi. Fabiola Orlando e Rossana Gentile, protagonista di performance da applausi.

La città di Matera, quest’anno capitale europea della Cultura, ha certamente richiamato l’attenzione del mondo sportivo. La federazione ha risposto assegnando la finale nazionale della Coppa Italia 2019.

Una manifestazione che Crotone ha ospitato in due circostanze: nel 2006 con la ciliegina della vittoria di Teresa Lo Prete, e nel 2015 nell’ambito del trofeo Milone.

Matera ha portato fortuna a Crotone, che si è portato a casa ben due medaglie: Fabiola Orlando, della Judo Calabro Crotone, ha ottenuto il secondo posto nella categoria Kg+78, mentre Rossana Gentile. Judo Milone, ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria Kg+70.

Da sottolineare che questo duplice risultato va condiviso anche con il Cus Cosenza, visto che entrambe frequentano l’Università della Calabria. Grande la soddisfazione delle due società per questo prestigioso risultato, e l’auspicio è quello di poterne registrare altri in futuro. Orgoglioso anche il maestro Aldo Brugellis, che rivolge la propria gratitudine anche alle damiglie delle atlete: “E’ vero che combattono le ragazze, ma sappiamo che dietro ogni ragazzo o ragazza che garecciano c’è sempre la famiglia”.