La Capitaneria sequestra 250 chili di novellame di sardina sotto misura

STRONGOLI – Duecentocinquanta chilogrammi di novellame di sardina, contenuto in 43 cassette di polistirolo, sono stati sequestrati, sulla statale 106, dalla Capitaneria di porto di Crotone. Il quantitativo di prodotto ittico è inferiore alla taglia minima prevista dalla normativa. Il pesce è stato rinvenuto a bordo di un furgone in transito sulla SS106, nel territorio del Comune di Strongoli.

I militari della Capitaneria di porto, impegnati nelle attività di pattugliamento sul litorale costiero, hanno notato la presenza di due veicoli adibiti al trasporto di prodotto ittico in una stradina interna lungo la statale ionica. Procedendo ad ispezionare gli autoveicoli, è stato possibile rinvenire l’ingente quantitativo di prodotto, illecitamente detenuto.

La sanzione di 25.000 euro è stata comminata al conducente del veicolo, con ogni probabilità intento a trasportare il bianchetto in Sicilia, ove la domanda di mercato permette di venderlo a prezzi notevolmente superiori rispetto a quanto accade nel territorio calabrese.

La pesca della sardina, così come la sua detenzione, il trasporto e la commercializzazione, sono consentiti solo una volta che gli esemplari hanno raggiunto l’età adulta. Di fatto, la normativa nazionale e comunitaria fissano in 11cm la taglia minima per la cattura di questo esemplare. Il prodotto ittico sequestrato, privo di documentazione che ne attestasse la tracciabilità, è stato, dopo la prevista visita ispettiva del personale veterinario dell’ASP di Crotone, dichiarato non idoneo al consumo umano e, pertanto, inviato alla distruzione.