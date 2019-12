La ‘Cirò Marina che corre’ in bella evidenza alla mezza maratona di Catania

Ennesima Domenica di corsa per gli atleti dell’Asd Cirò Marina che Corre diretta da Luigi Capitò, il gruppo ciromarinese è stato impegnato lo scorso fine settimana a Catania alla seconda edizione della Catania Half Marathon gara di 21 km, con ben 10 atleti, tre dei quali hanno partecipato alla 10 km. Rispettivamente per la mezza maratona, hanno tagliato il traguardo, Luigi Capitoò (1’46”), Salvatore Vitale (1’39”), Cataldo Strumbo (2’09”), Sebastiano Messina (1’54”), Antonio Scarpelli (2’04”), Lamberto Giacinto (1’57”), Roberto Candelise (2’15”), mentre per la gara dei 10 km, vi hanno preso parte Manuel Agresti, Silvia Aloisio e Ida Cardace, quest’ultima piazzatasi quinta di categoria, sfiorando di poco il podio. Questa edizione della Catania Half Marathon, ha visto la partecipazione di piu’ di duemila atleti, con ottimi piazzamenti nei primi trecento arrivi per i nostri atleti. La manifestazione, sotto l’egida della Fidal, è stata organizzata dall’Atletica Sicilia e patrocinata dal Comune di Catania- Assessorato allo sport, in collaborazione con l’Acsi. Organizzazione perfetta, dai ristori, durante e post gara, all’accoglienza degli atleti, una sinergia vincente tra organizzatori. Non c’è stato il vento che tanto aveva fatto preoccupare alla vigilia, c’è stato invece un caldo sole e soprattutto c’è stato l’entusiasmo delle migliaia di podisti intervenuti. A vincere questa seconda edizione è stato (come da pronostici) l’atleta della (Mega Hobby Sport) Mohamed Idrissi in 1h11”, tempo che ha fatto storcere il muso al forte atleta di origini marocchine. Alle sue spalle Antonino Liuzzo (Asd Atletica Augusta Club) in 1h12’, terzo Andrea Albanesi della Free-Zone in 1h13’.

Spettacolare la gara femminile con le prime tre arrivate racchiuse in 58 secondi. A vincere con una gara tatticamente perfetta è stata la palermitana Barbera Bennici (Caivano Runners) in 1h27’04. Seconda piazza per la peruviana (di casa in Sicilia n.d.r.) Nadine De la Cruz (GS Il Fiorino), gradino più basso del podio per la catenese Valentina Lo Nigro (Pol. Fiamma San Gregorio). Un giro per coloro che hanno scelto di correre solo per 10,5 chilometri. Tra le donne successo di Elisa Simonelli (Ultrarunning Ragusa), tra gli uomini il giovane Enrico Schiavino (Monti Rossi Nicolosi). Tra gli arrivi della 10,5 chilometri anche quello sorridente di Suor Anna Maria, palermitana ma tesserata per la Guarino di Rosolini. Si sono difesi bene anche gli atleti della Cirò marina che corre, da segnalare questa volta, la grande caratura sportiva di Roberto Candelise, nonostante i problemi al ginocchio accusati sin dal primo chilometro, è riuscito comunque a chiudere i 21 km della mezza maratona senza mollare.