La Scuola Guardia Krotoniate al 5° Calabria Cup Open di Maida

Ci sarà naturalmente anche la Scuola Guardia Krotoniate all’appuntamento di domenica 16 febbraio a Maida. Il team pitagorico parteciperà al 5° Calabria Cup Open, manifestazione interregionale che mette in scena incontri di Mma, Grappling e Lotta Olimpica. I ragazzi, accompagnati dai maestri Antonio Parrotta e Luigi Durante, parteciperanno alle gare di Mma e Grappling. Dieci in tutti i giovani protagonisti crotonese, che si daranno battaglia con i ‘colleghi’ provenienti da Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e naturalmente la Calabria. Si tratta di un evento propedeutico per la fase nazionale di marzo, che naturalmente la Scuola Guardia Krotoniate vuole onorare fino in fondo, tornando a casa domenica con un altro numero consistente di titoli e medaglie.