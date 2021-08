Lavoratori ex Akros, verso una proroga dei contratti fino a dicembre

CROTONE – Una proroga del rapporto di lavoro di altri quattro mesi, previo stanziamento da parte del Comune di una somma di 100 mila euro: è questa la soluzione che i sindacati hanno proposto per sbloccare la vertenza dei 18 lavoratori ex Akros, da giorni asserragliati nell’aula consiliare del municipio per chiedere il passaggio in Akrea come a suo tempo era stato concordato tra l’azienda partecipata del Comune e le organizzazioni sindacali.

Proposta scaturita dall’incontro che si è tenuto oggi fra l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Voce e dagli assessori Cretella e Scandale, presente anche il consigliere comunale Fabio Manica, e i rappresentanti di Fp Cgil, Fit Cisl e Uil. Il Comuine ha inizialmente sostenuto la nullità dei precedenti accordi sindacali, proponendo un contratto collettivo aziendale ex novo; i sindacati hanno invece suggerito di aggiornare il vecchio accordo recependo le norme contenute nel recente decreto Sostegni bis che, smantellando il Jobs Act, consentono di prorogare i rapporti a termine senza indicare causali, previo accordo con i sindacati a livello aziendale.

In pratica le nuove misure darebbero la possibilità di firmare un nuovo contratto a termine anche con un lavoratore che la stessa azienda abbia già impiegato a tempo determinato, per un periodo inferiore a 24 mesi. Nel caso concreto la proposta sindacale è di prorogare l’accordo di ulteriori quattro mesi o counque fino alla concorrenza dei 24 mesi, in attesa di giungere a una soluzione strutturale che tuteli gli interessi dei 18 lavoratori ex Akros.

Anche alla luce – sostengono i sndacati – di un evidente fabbisogno di personale in Akrea, che deve essere impiegato nei servizi di spazzamento e di igiene urbana, al fine di rendere più pulita e decorosa la città. In proposito la Fit Cisl, in una nota, chiede con forza di implementare le squadre di lavoro presenti all’interno dell’azienda in considerazione del fatto che alcuni lavoratori a tempo indeterminato sono portatori di limitazioni funzionali allo svolgimento delle attività di lavoro per effetto di prescrizioni impartite.

Da parte sua Akrea – nell’incontro rappresentata dal presidente Gianluca Giglio e dal responsabile del personale Giampiero Abruzzo – si è dichiarata favorevole a questa ipotesi, condizionandone però la realizzazione alla disponibilità delle risorse finanziarie: circa 100 mila euro che il Comune dovrà assicurare da qui a dicembre.