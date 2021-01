Lavori a impianto di riscaldamento, resta chiusa fino al 19 la scuola di Papanice

CROTONE – Sono arrivati nella mattina di mercoledì 13 gennaio i materiali per sistemare l’impianto di riscaldamento della scuola di via Calabria a Papanice. Per questo, il sindaco Vincenzo Voce, con una nuova ordinanza ha prorogato dal 14 gennaio 2021 (compreso) al 19 gennaio 2021 (compreso) la sospensione delle attività scolastiche in presenza per interventi di manutenzione straordinaria. La scuola era stata chiusa già con precedenti ordinanze (n. 158/2021 e 159/2021) con sospensione delle attività didattiche in presenza del solo plesso di via Calabria n. 95 (Papanice) stabilendo che le attività didattiche nel predetto plesso si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, demandando l’organizzazione delle stesse all’autonomia dell’istituzione scolastica