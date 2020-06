Le Castella, la Fortezza riapre i battenti, ma solo ad agosto

CATANZARO – Riaprirà giusto in tempo per accogliere i gitanti di Ferragosto. Non è un’estate fortunata per la fortezza di Le Castella. La Regione ne ha annunciato la riapertura, ma solo ad agosto, al termine di un incontro tra il vice presidente ed assessore regionale alla cultura e beni culturali Nino Spirlì ed il segretario del ministero dei beni culturali per la Calabria Salvatore Patamia.

“L’incontro ha sancito la riapertura amichevole del dialogo tra Regione e Mibact” riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Cittadella “Fra le azioni in programma, la nascita di un gruppo di lavoro condiviso e permanente, che avrà il compito di snellire e velocizzare i progetti che da troppo tempo aspettano di vedere la luce. Il vice presidente Spirlì ed il segretario Patamia hanno inoltre assicurato che entro la prima settimana del mese di agosto sarà riaperta alle visite la fortezza di Le Castella”.

Ancora oltre un mese, dunque, con il portone sbarrato per lo stupendo castello della frazione di Isola di Capo Rizzuto, una delle attrazioni turistiche principali della Calabria, che avrebbe meritato una corsia preferenziale rispetto ad altre strutture museali che hanno già riaperto da tempo i battenti, dopo oltre due mesi di lockdown per l’emergenza sanitaria.

Alla riunione di Catanzaro tra Sperlì e Patamia era presente anche il direttore generale del dipartimento programmazione comunitaria della Regione Tommaso Calabrò.