Le “Rughe del sorriso” di Carmine Abate diventa Oscar Mondadori

Da oggi, martedì 26 maggio, in libreria è possibile trovare “Le rughe del sorriso” di Carbine Abate nella nuova edizione Oscar 451 della Mondadori. Un romanzo (pp. 264, 13 euro) pubblicato nel 2018, su uno dei temi più importanti di oggi e di ieri, la migrazione dei popoli.

La storia di Sahra, la protagonista dell’avvincente romanzo dello scrittore di Carfizzi, è ambientata in gran parte nel Crotonese e con capitoli a Crotone. E’ la vicenda umana di una giovane somala che vive con la cognata Faaduma e la nipotina Maryan nel centro di seconda accoglienza di un paese in Calabria. Finché un giorno sparisce, lasciando tutti sgomenti e increduli. A mettersi sulle sue tracce, “come un investigatore innamorato”, è il suo insegnante di italiano, Antonio Cerasa, che mentre la cerca ne ricostruisce la storia segreta e avvincente, drammatica e attualissima: da un villaggio di orfani alla violenza di Mogadiscio, dall’inferno del deserto e delle carceri libiche fino all’accoglienza in Calabria.

Anche quando tutti, amici compresi, sembrano voltargli le spalle, Antonio continua con una determinazione incrollabile la sua ricerca di Sahra e di Hassan, il fratello di lei, geologo misteriosamente scomparso.

Un romanzo corale e potente attraverso il quale, dopo aver raccontato l’emigrazione italiana in Europa e nel mondo, Carmine Abate affronta di petto la drammatica migrazione dall’Africa verso l’Italia.