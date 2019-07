Luna lunella di Checco Manente per celebrare i 50 anni dello sbarco sulla luna

In tutto il mondo il 20 luglio 2019 si celebrano i 50 anni dello sbarco del primo uomo sulla Luna. Anche noi abbiamo deciso di celebrarlo condividendo un brano popolare, scritto nel 1981 da Checco Manente, il cantautore e regista crotonese (nato da genitori di Verzino e vissuto a Crucoli e Santa Severina) scomparso prematuramente in un incidente stradale. Il brano fa parte dell’unico disco pubblicato nel 1981 da Manente- ‘Din di rinnella’ che nel 2012 è stato rimasterizzato dalla MarascoComunicazione in occasione della prima edizione Gran Premio Manente. Luna Lunella è una splendida nenia popolare accompagnata da violini e chitarra con la quale l’autore si rivolge alla luna per chiederle di esaudire i propri sogni. Buon ascolto.