Maggio dei libri, MutaMenti vara la campagna ‘Adotta un lettore’

CROTONE – L’associazione culturale MutaMenti, per il secondo anno consecutivo, aderisce a Il Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura giunta alla nona edizione. MutaMenti mette in campo il progetto Adotta un lettore, con l’obiettivo di coinvolgere le persone più diverse, portando i libri nella quotidianità e il più possibile fuori dai loro contesti tradizionali. Quattro scrittori, per altrettante opere letterarie, daranno vita a quattro gruppi di lettura condivisa. A differenza dei soliti bookclub, dove il gruppo di lettura sceglie con votazione il libro da leggere e commentare nel gruppo, questa volta sono gli scrittori a proporre le loro fatiche letterarie e ad adottare i lettori.

Gli scrittori protagonisti del progetto sono Elia Banelli, giovane scrittore catanzarese, con il suo romanzo d’esordio L’uomo dei tulipani, un giallo intrigante, ben strutturato, che si legge con vero piacere. Katia Colica, scrittrice, giornalista e sceneggiatrice, che partecipa con il libro Il tacco di Dio, storie di esistenze ai margini tra abusivi, immigrati, traffici di droga e prostituzione. Gianluca Facente, scrittore crotonese, aderisce con Faillo, che narra la storia epica di un cittadino krotoniate, già vincitore dei giochi Pitici di Delfi, partito alla testa di pochi uomini, senza il consenso del Consiglio cittadino, per unirsi a Temistocle nella Battaglia di Salamina contro i Persiani comandati da Serse.

Gerardo Sacco, maestro orafo crotonese, il cui genio artistico è riconosciuto in tutto il mondo, con il libro Io sono nessuno ricostruisce la sua affascinante e coinvolgente avventura umana e professionale, iniziata nel centro storico di Crotone e proseguita, traguardo dopo traguardo (senza mai lasciare la “capitale” della Magna Grecia) all’insegna dell’originalità, della creatività e dell’ammirazione che per l’artista di Crotone hanno sempre manifestato i più grandi personaggi del cinema, del teatro e della televisione.

I gruppi di lettura aranno creati in contesti insoliti come l’associazione Soroptimist, il centro di aggregazione sociale Noemi, Access point, Centro di aggregazione giovanile e tra i dipendenti aziendali della Gerardo Sacco srl. Saranno ufficialmente fondati il 23 aprile, giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore, giorno in cui i libri scelti saranno consegnati ai rispettivi gruppi. I lettori adottati leggeranno in privato il testo. A maggio, ad una data stabilita per tutti, la lettura sarà ondivisa, si parlerà del libro, si approfondiranno i temi, si condividerannole le emozioni.

Adotta un lettore è un progetto aperto e in divenire. Scrittori che volessero adottare altri lettori sono i benvenuti, così come nuovi lettori possono unirsi ai gruppi fondati. Per aderire basta scrivere ad associazionemutamenti@gmail.com.