Maglia ‘ecologica’ per il Crotone ottenuta dal riciclo delle bottiglie

CROTONE – Una maglia ottenuta attraverso il riciclo di dodici bottiglie di plastica. E’ quella realizzata per l’Fc Crotone nell’ambito della campagna green per la sensibilizzazione al recupero dei materiali. Il Football Club Crotone che ha deciso di aderire all’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Polo Net Calabria e Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta ed il riciclo degli imballaggi di plastica) e provare a indossare una maglia realizzata in poliestere 100% ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica. Il PET viene prima raccolto e successivamente trattato fino ad ottenere un filato utile per realizzare la maglia.

Il progetto educativo si chiama “Da un mare di plastica a un mare di risorse!” ed è stato avviato nel luglio 2020 per sensibilizzare i più giovani sui temi ambientali e prevenire l’abbandono dei rifiuti in mare e sulle spiagge. Un’idea che si arricchisce quest’anno di un ulteriore tassello: la distribuzione di un vademecum sulla raccolta e sul riciclo della plastica e che sarà distribuito nelle scuole primarie di primo e secondo grado di Crotone, Reggio Calabria, Cosenza, Soverato e tutte le località turistiche del versante tirrenico e ionico.

“La nostra società – commenta il presidente dell’Fc Crotone, Gianni Vrenna – è da sempre sensibile ai temi ambientali e ogni mezzo è utile per promuovere una sana cultura di sostenibilità. Noi lo facciamo attraverso il calcio, cercando di coinvolgere i nostri tifosi, ma anche la gente comune. C’è tanto da fare, ma dobbiamo necessariamente partire da un percorso che coinvolga i più giovani che, fortunatamente, sembrano essere molto attenti su questo tema che riguarda il futuro di tutti”.

“Quella con la società pitagorica è una partnership importante per Corepla, perché nasce dalla scelta forte del club di dare un contributo concreto ai temi della sostenibilità ambientale – dichiara il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo –. Una scelta green, che speriamo possa essere seguita anche da altre società sportive. L’obiettivo è quello di rafforzare la consapevolezza dei cittadini sul tema dei rifiuti che, se raccolti separatamente, possono rappresentare una vera e propria risorsa per l’ambiente. Auspichiamo di poter essere d’ispirazione per i tifosi, affinché assumano sempre un comportamento virtuoso e responsabile, cercando di fare una raccolta differenziata sempre più di qualità”.

La maglia realizzata da Polo Net e Corepla è uno degli obiettivo del progetto ‘Da un mare di plastica a un mare di risorse!’ avviato dal Polo “Ambiente e Rischi Naturali” della Regione Calabria. “La promozione di una sana cultura ambientale è una nostra fondamentale linea di azione. La valorizzazione dei rifiuti, e quindi il riuso e/o riciclo degli stessi, è un elemento fondamentale se guardiamo alle potenzialità che una nuova economia circolare può portare ai nostri territori – dice Luigi Borrelli, presidente di Polonet -. La campagna di sensibilizzazione – prosegue Borrelli – già partita la scorsa estate, con il supporto del Corepla, questa volta si arricchisce anche del contributo del F.C. Crotone, che ha deciso di adottare come terza maglia questa speciale divisa. Un grande esempio di trasformazione del rifiuto da problema a valore economico e sociale. Ringrazio il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo – chiosa il presidente del Polo NET – per la fiducia rinnovata ed il presidente del F.C. Crotone, Gianni Vrenna, per aver creduto negli obiettivi sociali di questa campagna di sensibilizzazione e per aver messo a disposizione l’elevata visibilità della squadra di calcio della nostra Crotone. La Terra – come recita un antico proverbio Masai – non è un’eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli”.