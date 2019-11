Maltempo, allerta meteo rossa in Calabria per domenica 24

Un bollettino di allerta meteo rossa è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per tutta la Calabria per la giornate di domenica 24 novembre. Le previsioni danno le condizioni meteo in peggioramento a partire dalla serata di sabato 23 novembre (con piogge deboli dalle 22). Già dall’alba di domenica invece ci saranno piogge più intense che diventeranno temporali forti da mezzogiorno con possibilità di punte di 44 millimetri di pioggia nel pomeriggio. Previsto un aumento della forza del vento da Sud- Sud Est che potrà arrivare a far registrare raffiche fino a 52 km/h. Si raccomanda prudenza per eventuali spostamenti.