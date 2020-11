Maltempo, Fiorino sollecita un segnale forte dell’Assise comunale

CROTONE – Il consigliere comunale Giuseppe Fiorino ha chiesto la convocazione permanente della Conferenza dei capigruppo. La richiesta è stata inoltrata al sindaco, al presidente del Consiglio ed ai capigruppo. “Questa notte – scrive l’esponente della lista Manica Sindaco – la nostra città è stata nuovamente colpita da un nubifragio che ne ha devastato l’impianto urbano e fiaccate le residue energie già provate dalla pandemia in corso. La situazione è, in tutta evidenza, drammatica e dalle implicazioni sanitarie, sociali ed economiche imprevedibili”.

Fiorino sollecita “un segnale forte di coesione, di vicinanza e di immediata risposta delle Istituzioni, in primis locali, agli effetti di questa ennesima calamità naturale che si è abbattuta sulla nostra città che ha evidenziato la sua vulnerabilità idrogeologica nonostante la parziale applicazione del Piano Versace varato in occasione dell’evento del 1996”. E propone “una convocazione permanente della Conferenza dei capigruppo, già dalle prossime ore, per rendere visibile ed operativa la massima assise cittadina rispetto alle iniziative di cui ciascuno di noi si renderà parte attiva nei confronti dei livelli di responsabilità e di direzione politica ai diversi livelli”.