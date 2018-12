Maltempo, ministero politiche agricole: danni in Italia per 1,8 miliardi

Ammontano a circa 1,8 miliardi di euro i danni arrecati dal maltempo a partire dall’ottobre scorso al settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura. Lo ha reso noto il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo annunciando che si tratta di “un punto di partenza per far attivare il Fondo di solidarietà europeo”. Anche il crotonese è stato vittima degli eventi meteorologici con ben quattro tornado che hanno colpito il territorio tra il 20 ed il 25 novembre causando enormi danni all’agricoltura, soprattutto nella zona di Cutro ed Isola Capo Rizzuto) e alle attività industriali nella città di Crotone.

Il lavoro è stato effettuato – si legge nella nota del Mipaaft – in stretto coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile e in collaborazione con le Regioni e Province autonome interessate (Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna, Province Autonome di Trento e Bolzano).

“Abbiamo finalmente quantificato i danni che ha subito tutto il settore a causa del maltempo che ha colpito il nostro Paese a partire dal mese di ottobre. Non è certo un punto di arrivo ma sicuramente un punto di partenza per far attivare il Fondo di solidarietà europeo e permettere così alle attività agricole di poter ripartire”, ha commentato il Ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio. I dati elaborati dal ministero sono stati trasmessi alla Protezione Civile, che sta predisponendo il dossier da inviare alla Commissione europea ai fini dell’attivazione del Fondo di solidarietà europeo di cui al Regolamento (CE) N. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002.