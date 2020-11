Maltempo, Spirlì: lunedì chiederemo lo stato di emergenza a Boccia e Borrelli che saranno in Calabria

CATANZARO – Lunedì 23 novembre, la Giunta regionale approverà la delibera per la richiesta al governo nazionale del riconoscimento dello stato di emergenza per tutte le zone del Crotonese colpite dai nubifragi di oggi. “Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, a nome di tutta la Giunta – è detto in un comunicato – esprime ‘vicinanza e solidarietà agli abitanti delle zone devastate dai nubifragi che in queste ore si sono abbattuti con violenza sulla Calabria. La Regione e la Protezione civile sono in prima linea per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. In considerazione della grave situazione in corso, ci uniamo all’appello della Protezione civile regionale e chiediamo agli abitanti della provincia di Crotone di usare la massima prudenza e di restare a casa’”. “Lunedì prossimo chiederemo al ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e al capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, entrambi presenti in Calabria – prosegue Spirlì – di assicurare la vicinanza e il sostegno concreto delle istituzioni nazionali nei confronti di tutte le popolazioni colpite dall’ultima ondata di maltempo”.

Nella foto, il ministro per gli Affari regionali ministro Francesco Boccia e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.