Maltempo, Torromino: una mazzata al territorio e quelli giocano a calcio

“La situazione è veramente disastrosa, non si registrano vittime al momento ma resta il discorso di una economia crotonese già fragile e relegata agli ultimi posti della vivibilità, oggi ulteriormente messa in ginocchio. Credo che questa sia la mazzata quasi definitiva, il governo prenda contezza e coscienza di quella che è la situazione e faccia qualcosa di forte per questa provincia perché è davvero allo stremo”. E’ l’appello accorato di Sergio Torromino, deputato crotonese di Forza Italia, raccolto dall’Adnkronos.

“Crotone da anni soffre di questo dissesto idrogeologico – aggiunge – è chiaro che ci sono responsabilità da attribuire anche a chi ha gestito politicamente la Regione Calabria, completamente assente negli ultimi anni. Resta il rammarico di non aver avuto una gestione politica sana. Inopportuno è che, nonostante quanto sta accadendo, stiamo assistendo ora a una partita di calcio che poteva essere rinviata, se non altro per rispetto di quello che sta succedendo in città”.