Maltempo, undici Regioni chiedono lo stato di emergenza

Sono 11 le Regioni che hanno presentato la richiesta di Stato di emergenza in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia nei giorni scorsi, provocando anche diverse vittime. Le richieste, secondo quanto si apprende, sono arrivate al Dipartimento della Protezione Civile da Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lazio, Sardegna, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige. Le richieste saranno trasmesse a breve a palazzo Chigi.

“Il bilancio dei danni del maltempo lo stanno facendo in queste ore. Noi abbiamo un consiglio dei ministri urgente in questa settimana, io rientrerò nel pomeriggio a Roma, perché la Protezione civile ci possa dare questo bilancio”. Lo ha detto stamani a Rimini il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a margine dell’inaugurazione della fiera della green economy Ecomondo-Key Energy.

“Rispetto ai danni causati dal maltempo nelle aree interne assicuro massimo sostegno e disponibilità in tutte le sedi opportune. Ho il dovere di aiutare quei territori che in questi giorni sono stati flagellati a rimettersi in piedi”. Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi su Twitter, la cui competenza riguarda anche la strategia nazionale per le aree interne.