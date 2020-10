Mancuso (Fenimprese) tra i relatori alla festa nazionale Aepi

Luca Mancuso presidente di FenImprese interverrà alla Festa Nazionale Aepi con le maggiori istituzioni italiane per la tutela del “Made in Italy e delle imprese”. Si tratta di una tre giorni di programma, dall’8 al 10 ottobre a Manduria (Taranto), tra conferenze e talk show allo scopo di “unire le eccellenze per avere l’eccellenza”.

Per Mancuso – invitato ad intervenire insieme alle massime istituzioni governative del nostro Paese, europee, importantissime autorità giornalistiche giornalistiche, esperti di economia, alla festa nazionale Aepi – è un riconoscimento all’attività svolta attraverso Fenimprese a favore delle aziende insieme con il direttore Andrea Esposito.

L’iniziativa si svolgerà alla presenza del presidente di Aepi Mino Dinoi e prevede la presenza, tra gli altri, di Teresa Bellanova, Ministro alle Politiche Agricole, Mario Turco, Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Stella Gelmini, Capogruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, Linda Laura Sabbadini, Direttore dell’Istat, Manlio Di Stefano, Sottosegretario Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Jole Santelli Presidente Regione Calabria.