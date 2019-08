Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Formazione di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia meridionale, in lieve calo su Molise, Puglia garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Massime in diminuzione su Puglia, Calabria e Sicilia. Venti deboli con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico meridionale.