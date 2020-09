Minaccia un crotonese col coltello per chiedergli soldi: arrestato dalla Polizia

CROTONE – Ha tentato di estorcere denaro ad un cittadino crotonese brandendo un coltello. Per questo un uomo, di origine lombarda, è stato dalla squadra Volante di Crotone nella serata del 7 settembre scorso. L’uomo. C.A. di 43 anni residente nel pavese, era arrivato a Crotone dalla Lombardia nei giorni precedenti e lunedì scorso aveva minacciato un cittadino crotonese chiedendo insistentemente dei soldi.

Il crotonese era riuscito a sfuggire ed a chiedere aiuto ad un agente della Polizia locale in servizio lì vicino che, a quel punto, iniziava a seguire l’aggressore e chiedeva l’intervento della Polizia. Sul posto arrivavano alcuni agenti della Squadra Volante che con non poche difficoltà, riuscivano ad individuare prima e bloccare poi il soggetto che più volte inveiva e colpiva gli stessi operatori che riportavano lievi traumi alle braccia e alle gambe.

Il 43enne veniva quindi arrestato per il reato di tentata estorsione e deferito per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

All’esito dell’udienza di convalida dinanzi al Tribunale di Crotone, C.A. ha patteggiato la pena di 3 anni di reclusione ed euro 400,00 di multa. Allo stesso gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato successivamente il Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Crotone con il quale si impartisce l’obbligo al soggetto di non far rientro sul territorio del Comune di Crotone per un periodo di anni tre.

La segreteria provinciale del sindacato di Polizia Coisp ha elogiato ed espresso apprezzamento per i colleghi delle volanti evidenziando “la caparbietà e le spiccate qualità professionali dei ragazzi sempre in prima linea che hanno permesso di assicurare alla giustizia un cittadino resosi responsabile del reato di tentata estorsione e resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale”.

L’organizzazione sindacale si dice “certa che il signor Questore esprimerà presto un giusto riconoscimento per l’operato di questi poliziotti, che per la professionalità e la fermezza dimostrata meritano certamente di essere premiati”.