Monsignor Angelo Panzetta: vengo a Crotone come vescovo dono

MARTINA FRANCA – “Io verrò nella nostra diocesi per essere un ‘Vescovo dono’ e per portare la gioia del Vangelo”. Queste le prime parole di don Angelo Panzetta da vescovo di Crotone-Santa Severina. Parole pronunciate al termine della celebrazione eucaristica durante la quale si è svolta l’ordinazione del nuovo pastore che Papa Francesco ha inviato a guidare la chiesa di Crotone.

“Penso che tutti comprendiate come non sia facile prendere la parola ora – ha iniziato il vescovo Panzetta -. Padre Santo, Dio in questo momento in cui tutti gli occhi sono fissi su di me io riconosco in te unico vero protagonista questo evento sacramentale. Tu oggi hai posato mano su di me per dare nuova forma alla mia vita e scritto una pagina importante per le diocesi di Taranto e Crotone. Oggi è la testimonianza del Vangelo della grazia che ha inondato la mia vita”.

Monsignor Panzetta ha poi, attraverso il ricorso alle lodi, ringraziato tutte le componenti della chiesa che hanno operato nella sua formazione: “Ti lodo Signore per chiesa universale prova eminente della tua grazia affidata a papa Francesco pastore profumato di Vangelo. Sono felice di essere chiamato al ministero episcopale in questa stagione della chiesa. In questo momento sono onorato di aver avuto a mio fianco tanti arcivescovi e vescovi offrendo così segno pubblico di fraternità episcopale. Ringrazio la Conferenza episcopale calabra: sento di essere entrato in una grande famiglia nella quale sarò aiutato ad essere all’altezza della responsabilità affidata. Ti lodo per le chiese di Puglia, buona parte mio ministero è stata segnata da lavoro a servizio di questa regione. Ho imparato a conoscere le ricchezze spirituali e pastorali di questo territorio”-

Ha lodato la chiesa di Taranto e sua eminenza Filippo Santoro “per questi anni durante i quali ho trovato un pastore che mi ha custodito e guidato con affetto”, ha parlato così del vescovo Benigno Papa, “padre e maestro”.

Emozionato quando ha parlato della famiglia e del suo paese: “La mia famiglia, la mia comunità domestica mi ha fatto crescere nella responsabilità laboriosa dell’amore. E’ e sarà sempre punto di riferimento decisivo. La parrocchia di Pulsano mi ha insegnato a conoscere ed amare il Signore nella comunità fraterna. Non scorderò le mie radici. La mia pulsanesità non si può dimenticare”.

Infine, si è rivolto alla sua diocesi di Crotone-Santa Severina: “Ti lodo per la chiesa di Crotone e Santa Severina alla quale mi invii come pastore. Eccellenza Graziani ho voluto che fosse vescovo consacrante per la mia gratitudine per l’amore con il quale ha guidato la diocesi. Io desidero che lei continui ad essere rispettato, stimato ed amato da tutti nella nostra chiesa rimanendo un punto di riferimento importante per tutto il nostro popolo. Sono consapevole delle difficoltà, ma certo anche di poter contare sulla collaborazione leale di un presbiterio generoso e qualificato”.

Il vescovo di Crotone h poi raccontato un aneddoto che lo ha fatto riflettere: “In questi giorni sono stato contattato da tante persone della nostra diocesi, in tutti ho avvertito il senso di fede che porta a riconoscere nella nomina di nuovo vescovo un evento di grazia. Una telefonata di una donna mi ha colpito. Mi ha detto: auguri, lei è dono di Dio per la chiesa e per noi. Non abbia timore, non è difficile fare il vescovo: deve essere un dono, una grazia per tutta la nostra gente“. “Come se fosse una cosa facile!” ha scherzato monsignor Panzetta che poi ha ripreso: “Queste parole hanno aumentato il mio senso di responsabilità perché vi riconosco la descrizione sintetica del mio essere e del mio dover essere, del compito per gli anni futuri. Io verrò nella nostra diocesi portando nel cuore l’opzione di essere un ‘vescovo dono’ con tenacia, tenerezza e senza risparmio di energie fisiche e spirituali. Ma tale impegno sia una esigenza per tutta chiesa non solo per il mio ministero. Anche la chiesa è chiamata ad essere ‘comunità dono'”.

Concludendo, monsignor Angelo Panzetta ha fatto un appello: “Io sono stato un prete davvero felice, mi sento di dirlo davanti a questa folla. Vorrei anche essere un vescovo felice, per questo vi chiedo: per favore chiedete con forza nella preghiera al Signore che mi aiuti ad esserlo perché io possa portare ovunque la gioia del Vangelo”.

(Immagini tratte da Teledhon.it)