Morra: la pericolosità della ‘ndrangheta crotonese trascurata per troppo tempo

CROTONE – “Siamo qui perché per troppo tempo è stata trascurata la pericolosità della ‘ndrangheta crotonese”. Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, prima dell’inizio delle audizioni previste oggi a Crotone con i vertici delle forze dell’ordine e le associazioni di categoria. “Negli ultimi anni – ha spiegato Morra – la rilevanza della ‘ndrangheta crotonese paradossalmente è emersa grazie ad indagini compiute fuori dalla provincia di Crotone. Mi riferisco all’inchiesta Aemilia ed alle numerose inchieste della Dda di Catanzaro che hanno palesato la pervasività della ‘ndrangheta, riferibile a Cutro e non solo, che è riuscita ad inquinare settori importanti del mondo produttivo anche in altre parti d’Italia. La ‘ndrangheta non è da perimetrare alla sola provincia di Reggio Calabria, ma ci sono altre realtà che meritano approfondimento. Se riusciremo a fare questo con dovuta intelligenza e capacità di approfondimento significa che istituzioni democratiche avranno vinto. Se continueremo a non percepire alcuni segnali allora i problemi permarranno”.

Morra ha poi criticato alcune scelte del governo riguardo la lotta alla criminalità: “La commissione ha diverse idee e spunti – ha sostenuto – ma poi si scopre che il governo cambia la normativa con cui si erogano le interdittive antimafia alle aziende. Per cui mi domando, da presidente della Commissione, che senso abbia continuare a produrre testi e proposte se poi il governo avanza le sue proposte che vanno in tutt’altra direzione?”.

A Crotone saranno sentite anche le associazioni di categoria perché la commissione vuole capire le dimensioni del fenomeno dell’usura: “Abbiamo alle spalle un’audizione quella di Cosenza da cui è emersa la reticenza se non a volte l’omertà di tantissimi. Le denunce a Cosenza si sono rarefatte se non estinte: significa che o non c’è usura o non c’è chi denuncia usura. Sappiamo che questo è un territorio dove l’esercizio del credito legittimo e legale è stato ulteriormente indebolito a causa anche della crisi sistemica degli istituti locali: allora forse qualche domanda potrebbe avere la risposta. La ndrangheta ha avuto capacità di rendere povero un territorio potenzialmente ricco come quello calabrese. Dobbiamo domandarci se non c’è una correlazione, a mio avviso di natura inversamente proporzionale, tra un’economia sottoposta a regole democratiche che è sempre più in retromarcia ed una economia che calpesta quelle regole, una economia criminale che fa fatturati e profitti sempre più importanti”.