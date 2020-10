Morte Santelli: il ricordo dei governatori Fontana e Toti

“Ho incontrato il presidente Jole Santelli in diverse riunioni di lavoro dettate dall’emergenza pandemica, ho sempre apprezzato la sua visione razionale, costruttiva e quel modo di porgere le sue tesi sempre elegante ma deciso”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ricorda la governatrice della Calabria. “Partecipo a nome dei lombardi al cordoglio della famiglia e dell’intera Calabria”, aggiunge Fontana, in un post su Facebook.

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Una grande donna, forte e capace, che ha lavorato per la sua terra sino all’ultimo giorno”. Lo sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb. “Non solo una grande perdita per la Calabria ma per tutta l’Italia – commenta -. Ci stringiamo alla sua famiglia e agli amici di Forza Italia in questa triste giornata”