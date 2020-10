Morte Santelli, Salvini: ‘la Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole’

“Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole”. Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Profondo cordoglio per la morte di Jole Santelli, una grande e una grande politica che ha interpretato le istanze più profonde della sua terra”. Così il deputato FDI Federico Mollicone.

“Sono vicina alla famiglia di Jole Santelli, una collega, un’amica, prematuramente scomparsa questa notte. Quello per la sua perdita è un dolore che ci accomuna tutti. La dedizione, il coraggio, l’amore per la sua terra, l’avevano portata ad essere la prima donna presidente della Regione Calabria. Mancherà ai suoi cari, mancherà a tutti noi, ma soprattutto mancherà a tutti i calabresi. Addio Jole”. Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Le mie più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Jole Santelli ai suoi familiari. Piangiamo una donna forte che non dimenticheremo mai per il suo coraggio”. Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

“Profondo dolore e cordoglio per la drammatica scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Una donna generosa, una collega di grande valore da sempre stimata da tutti e una amministratrice profondamente legata alla propria terra. Ha lottato come una leonessa senza tirarsi indietro e senza risparmiarsi avendo come unico obiettivo il bene e l’interesse della propria comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la vicinanza e il commosso abbraccio mio e dei deputati di Fratelli d’Italia”. Lo scrive su Facebook il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

“Tutto il partito piemontese di Forza Italia si stringe attorno alla famiglia di Jole Santelli per la sua tragica scomparsa”. Ad affermarlo in una nota il coordinamento regionale di Forza Italia in Piemonte. “Jole è sempre stata una ‘guerriera’, nulla era riuscita a fermarla dal suo impegno per i nostri valori e per la sua terra – aggiungono gli azzurri piemontesi .. Siamo profondamente scioccati per questa notizia e ci spiace che la Calabria e l’Italia venga privata della sua passione, della sua decisione e del suo sorriso. Jole rimarrai sempre nei cuori di tutti noi eletti, dirigenti, militanti e simpatizzanti azzurri”.