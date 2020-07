Motocross, al via da Rocca di Neto il campionato italiano Junior 2020

Sabato 18 e domenica 19 luglio si svolgerà a Rocca di Neto, sul circuito “Cross Park ChiccoMaida8”, la gara del Campionato Italiano Junior di Motocross 2020 (selettiva zona Centro-Sud).

La gara, facente parte del Calendario Ufficiale FMI 2020, è organizzata dal Moto Club Maida Off Road C8 in sinergia con la Off Road Pro Racing e con il patrocinio del Comune di Rocca di Neto e vedrà al via circa 200 piloti.

La manifestazione, dedicata alla memoria di Chicco Maida, darà ufficialmente il via al Campionato ed era inizialmente prevista nel mese di aprile ma è stata rinviata a luglio causa delle restrizioni dovute al coronavirus.

Il campionato è aperto ai piloti in possesso di: Licenze Mini Offroad. 125: Piloti di età compresa tra 13 e 17 anni in possesso di Licenze Fuoristrada Elite, Fuoristrada, Fuoristrada Amatoriale e MiniOffroad.

Le categorie previste sono: Debuttanti, Cadetti, Junior, Senior e 125, con Motocicli fino a 65cc. 2T categoria Debuttanti e Cadetti. Fino a 85cc. 2T e 150 4T categoria Junior e Senior. Da 100cc a 125cc. 2T categoria 125.

Il Campionato Italiano Junior di Motocross è suddiviso per aree e le gare selettive saranno 2 per ciascuna zona d’Italia: La zona Nord con piloti domiciliati nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto e Emilia Romagna.

La zona Centro Sud con piloti domiciliati nelle regioni, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

La pista, lunga circa 1.600 metri con larghezza minima di 6 metri, è stata completamente rifatta da Armando Dazzi, è dotata di impianto di irrigazione e prevede servizi igienici con doccia e servizio ristoro. Il Race Director ufficiale sarà Fabio Rotini.

Il Moto Club Maida è già da tempo al lavoro per la realizzazione di questo prestigioso avvenimento che richiamerà l’attenzione dei mass media nazionali e dei piloti e team più prestigiosi.

“Abbiamo fatto un lavoro davvero abnorme -, ha dichiarato l’organizzatore, Massimo Maida – è da tempo che siamo concentrati a lavorare su ogni aspetto organizzativo per garantire successo alla manifestazione. Siamo orgogliosi di ospitare sulla nostra pista una gara ufficiale del Campionato Italiano Motocross Junior, unica prova che si svolgerà nel sud Italia e che è dedicata alla memoria del nostro amato Chicco. La tappa a noi assegnata è l’unica per il 2020 nell’intero sud Italia e ciò deve inorgoglire tutto il mondo dello sport motociclistico calabrese. Mi corre l’obbligo di ringraziare il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, dott. Giovanni Copioli, l’Off Road Pro Racing, il Comune di Rocca di Neto, e gli sponsor per l’impegno e la disponibilità dimostrati ”.