Ms5, Parentela: no all’utilizzo di Rousseau per le Regionali. E si dimette da coordinatore

L’onorevole Paolo Parentela ha annunciato le “dimissioni immediate” dall’incarico di coordinatore del Movimento 5 Stelle per la campagna elettorale delle elezioni regionali. Parentela critica la scelta di fare ricorso alla piattaforma online Rousseau per decidere la partecipazione agli appuntamenti elettorali del 26 gennaio 2020: “Non c’è alcun nesso tra l’annunciata riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, l’ennesima da circa un anno, e la scelta di chiedere agli iscritti di ogni parte d’Italia se partecipare o meno alle imminenti regionali della Calabria e dell’Emilia Romagna. A chiunque è chiaro, infatti, che si tratta di questioni diverse: una è ristrutturare il Movimento, ampliare la partecipazione, immaginare e costruire insieme il futuro del Paese; altra è dare il nostro contributo concreto per i prossimi 5 anni in Calabria e in Emilia Romagna”.

Dopo aver contribuito a sdoganarlo insieme al resto del Movimento, Parentela fa appello all’unità dei cinquestelle per evitare “la pericolosa deriva verso l’estrema destra indotta da un accecato Matteo Salvini, artefice della caduta del primo governo Conte, decisa e prodotta sotto Ferragosto per pura brama elettorale. Anche il semplice buon senso – aggiunge il deputato cinquestelle – indica che il Movimento si rinnoverebbe se ottenesse propri rappresentanti nei due consigli regionali che usciranno dalle consultazioni. Perciò non capiamo né condividiamo la decisione di indire questo voto su Rousseau, peraltro giustificato con una forzata e vaga responsabilizzazione degli eletti, che non regge né tiene conto delle emergenze ed esigenze specifiche del territorio calabrese e di quello emiliano-romagnolo”.

“A parere di parentela “con il voto di oggi su Rousseau, i vertici del Movimento 5 Stelle scelgono di non scegliere, deludono le migliaia di attivisti calabresi che con sacrifici e rischi hanno sempre lavorato sul territorio; ignorano il percorso che abbiamo già avviato e scaricano su tutti gli iscritti la responsabilità di una scelta inquadrata in termini profondamente sbagliati. Gli stessi vertici hanno messo in gioco, cioè, il futuro del Movimento piuttosto che quello dei cittadini della Calabria e dell’Emilia Romagna, ai quali essi dovranno spiegare il perché della rinuncia a presentarci alle rispettive regionali, nel caso in cui dovesse prevalere questo orientamento”.

“Per coerenza – conclude il parlamentare – annuncio le dimissioni immediate dall’incarico di coordinatore del Movimento 5 Stelle per la campagna elettorale relativa alle regionali della Calabria”.