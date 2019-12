Natale, abeti veri e certificati scelta sostenibile

Acquistare alberi di Natale veri è una scelta sostenibile perché fa bene all’ambiente, alla salute ed è di sostegno ai comparti florovivaistico e boschivo, essenziali per l’economia nazionale. Lo consiglia Confagricoltura spiegando che “essi provengono da coltivazioni specializzate o da cime derivanti da potature o sfoltimenti, indispensabili per la salute dei boschi.

”Attenzione agli alberi di plastica” ribadisce Francesco Mati, presidente della Federazione nazionale florovivaistica. “Molti sono di dubbia provenienza, possono rilasciare particelle nocive negli ambienti chiusi, compromettendo la salubrità dell’aria nelle nostre case. La maggior parte di questi viene prodotta all’estero e potrebbe anche contenere cloruro di polivinile o Pvc che, come noto, rilasciano sostanze pericolose. Soltanto gli alberi veri sanno creare profumi e atmosfere: moltissime sono le varietà da consigliare, dall’abete Rosso

a quello Bianco o al Nordmanniana”.

Sulla stessa scia Giulio Rocca, presidente della Federazione nazionale risorse boschive e coltivazioni

legno: ”Abbiamo un patrimonio forestale importante che copre il 35% del nostro territorio. Su quasi 590mila

ettari ci sono gli abeti rossi da cui, autorizzati dal servizio forestale, sono tagliate le cime utilizzate per gli alberi di Natale. Con questa potatura si garantisce la sopravvivenza e la buona salute dei nostri boschi, un patrimonio importante per mantenere le coltivazioni in aree di montagna, che svolge funzione di salvaguardia dell’ambiente, oltre a tutelare il suolo difendendol dalle erosioni e dalle frane”.