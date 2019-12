Natale in famiglia per i candidati alla presidenza della Regione Calabria

Natale nel ripetto della tradizione per i candidati a presidente della Regione Calabria. Jole Santelli, Pippo Callipo e Francesco Aiello lo trascorreranno in famiglia. Un momento di svago e relax prima di tornare a mettere mano alla composizione delle liste in vista dell’apertura della campagna elettorale per l’elezione del presidente ed il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria.

SANTELLI

Festività, a un mese dalla competizione elettorale del 26 gennaio prossimo, tra politica e famiglia per Jole Santelli candidata del centrodestra alla presidenza della Calabria. “Fino a oggi pomeriggio ho incontri, lavoro alle liste – ha spiegato all’Adnkronos – poi farò la ‘casalinga’. Stasera e domani sarò insieme alla mia famiglia”. L’esponente di Forza Italia è già pronta a mettersi ai fornelli: “Ho già fatto un’insalata russa e preparerò la ‘pasta in mollica’”.

CALLIPO

Al lavoro fino all’ultimo Pippo Callipo per comporre le liste alle regionali, visto che vuole vagliare i nomi, uno

ad uno, personalmente poi gli auguri ai dipendenti e i festeggiamenti in famiglia. Così il candidato del centrosinistra per la presidenza delle regionali in Calabria, si prepara alle festività. Le feste le passerà con la sua famiglia a Pizzo, dove vive. Per gli auguri di fine anno ai calabresi, invece, ha già deciso un appuntamento dal valore simbolico: a quanto si apprende, il candidato del centrosinistra si recherà, la mattina del 30 dicembre, a Nardodipace (Vibo Valentia), piccolo comune montano dell’entroterra salito in passato alla ribalta delle cronache come il paese più povero d’Italia, sulla base di classifiche sul reddito pro capite. A Nardodipace, alla vigilia dell’ultimo dell’anno, Callipo incontrerà sindaco e cittadini.

AIELLO

Una serena vigilia di Natale con amici e persone care anche per Francesco Aiello, candidato alla presidenza della

Regione Calabria per l’alleanza civica del Movimento 5 Stelle, che invece domani, come da tradizione, prima del pranzo di Natale in famiglia si concederà una corsetta sull’altopiano silano. “Stasera farò una passeggiata e un aperitivo con degli amici nella zona di Cosenza Vecchia, poi, come la maggior parte dei calabresi e degli italiani sarò a cena insieme ai miei cari”, fa sapere Aiello all’Adnkronos. “Domani andrò a pranzo da una mia zia nell’entroterra calabrese”, prosegue Aiello spiegando che, prima del pranzo di Natale, lo aspetteranno “tre ore di trekking in Sila, tra Lorica e Silvana Mansio, come da tradizione. E’ una sorta di rito – spiega – stare all’aperto e passeggiare se le condizioni meteo lo consentono”.