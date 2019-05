Ndrangheta, cinque arresti per due omicidi nella cosca di Cirò

CROTONE – Le Direzioni distrettuali antimafia di Milano e Catanzaro, con inchieste svolte in sinergia e coordinamento, hanno fatto luce su due omicidi di ‘ndrangheta compiuti in Calabria e Lombardia. In particolare, le indagini – che hanno fatto seguito all’operazione Stige condotta nel gennaio 2018 che ha disarticolato la “locale” di ‘ndrangheta di Cirò – hanno permesso, secondo gli inquirenti, di risalire a mandanti ed autori degli omicidi di Vincenzo Pirillo, ucciso il 6 agosto 2007 a Cirò Marina (Crotone) e di Cataldo Aloisio, assassinato il 27 settembre 2008 a Legnano (Milano).

In particolare, dalle indagini dei carabinieri del Ros di Milano e Catanzaro, con la collaborazione della Dia di Milano e dei carabinieri di Crotone, hanno permesso di accertare che i delitti sono maturati in seno al sodalizio cirotano e sono stati decisi dai vertici della locale di Cirò Marina, indicati in Silvio Farao e Cataldo Maricola, per il mantenimento degli equilibri interni all’organizzazione. La misura cautelare è stata notificata a Silvio Farao, Cataldo Marincola, Vinceno Rispoli, Vincenzo Farao e Giuseppe Spagnolo

Il 27 settembre del 2008, davanti al cimitero di Legnano, viene ritrovato il cadavere di Cataldo Aloisio, 34enne di Cirò Marina, ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Aloisio era genero di Giuseppe Farao, da sempre considerato dagli inquirenti il capo del potente locale di Cirò, una leadership condivisa con il fratello Silvio e con Cataldo Marincola. Non solo: Aloisio era il nipote di un altro esponente di spicco del locale di Cirò, Vincenzo Pirillo, il 50enne ucciso in un ristorante di Cirò Marina il 6 agosto del 2007 in un agguato in cui rimasero ferite altre sei persone, tra cui la moglie della vittima ed una bambina di 11 anni.

L’inchiesta è stata coordinata, a Milano, dal procuratore Francesco Greco, dall’aggiunto Alessandra Dolci e dai pm Alessandra Cerreti e Cecilia Vassena, e a Catanzaro dal procuratore Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Luberto e dai pm Paolo Sirleo e Domenico Guarascio. I cinque arrestati sono accusati di omicidio aggravato dalle finalità mafiose.

L’esecuzione dell’omicidio in Lombardia, secondo gli inquirenti, è stata affidata al capo della locale di Legnano Lonate Pozzolo (indicato in Vincenzo Rispoli) e confermerebbe che le due locali di ‘ndrangheta operanti, rispettivamente, a Cirò Marina e Legnano, sono strettamente collegate ed operano in stretta sinergia, come già accertato in altri processi conclusi da sentenze passate in giudicato.

Dalle ordinanze di custodia cautelare emesse dai gip di Milano e Catanzaro emerge, in particolare, che l’omicidio di Vincenzo Pirillo, per un periodo reggente della cosca, sarebbe stato deciso da Cataldo Marincola e Giuseppe Spagnuolo che sarebbe anche stato l’esecutore materiale, per punirne l’impropria gestione delle casse del clan. A Pirillo, in particolare, sarebbe stato contestato dagli altri affiliati, di avere anteposto i propri interessi al mantenimento delle famiglie dei detenuti. L’omicidio di Cataldo Aloisio, nipote di Pirillo, era stato deciso, secondo l’accusa, da Silvio Farao e Cataldo Marincola ed eseguito da Vincenzo Rispoli e Vincenzo Farao per il timore di una sua vendetta, che avrebbe inevitabilmente destabilizzato gli equilibri dell’associazione mafiosa.