Nuotatori Krotonesi, il presidente Fonte: “Ripartiamo da certezze già acquisite”

Alla vigilia della nuova stagione corsistica ed agonistica, Antonio Fonte, presidente dell’ Asd NuotatoriKrotonesi commenta aspettative, progetti e programmi.

Qual è l’obiettivo, che è poi anche la politica dell’Asd Nuotatorikrotonesi sin dalla sua nascita?

“La nostra struttura si dedica prima di tutto alla crescita di nuove leve, che saranno poi il futuro del nostro nuoto, crotonese e calabrese, rivolgendosi in paparticolar modo ai ragazzi e alle ragazze che vogliano avvicinarsi a questo bellissimo mondo”.

Cosa cambia rispetto alla scorsa stagione, a proposito di corsi e discipline da proporre alla vostra utenza?

“La volontà è quella di ampliare la nostra già ampia offerta, cercando di inserire nuove discipline da offrire ai nostri iscritti, come ad esempio il basket acquatico”.

I giovani rappresentano il futuro del nostro territorio anche nello sport, cosa si sente di dire loro?

“A tutti quei bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo meraviglioso sport consigliamo di praticarlo, perchè esso rappresenta una disciplina salutare e completa, e che è tra le altre cose, l’unica ad essere prescritta molto frequentemente dai medici pediatri”.

E la squadra, da dove riparte?

“Riparte da dove aveva lasciato. Riparte dalle certezze già acquisite negli allenamenti e nelle varie competizioni, che ci hanno regalato tante soddisfazioni e prestigiosi traguardi, regionali e nazionali. E questo, spero sia l’anno della definitiva consacrazione per diversi nostri atleti, ma anche il trampolino di lancio per giovanissimi e promettenti nuotatori, ai quali teniamo molto, anche grazie al grande e certosino lavoro dei nostri tecnici”.