Nuoto di fondo, domenica 7 luglio la 31ª edizione del trofeo ‘Ugo Pugliese’

L’appuntamento con il Trofeo ‘Ugo Pugliese’, originariamente programmato per il weekend in arrivo, è stato rinviato a domenica 7 aprile. La causa è da addebitare alle condizioni meteomarine che per il fine settimana prevedono venti forti di tramontana, come confermato dal presidente della Lega Navale Crotone. “In un primo momento- ha spiegato Giovanni Pugliese nel corso della conferenza stampa tenutasi mercoledì mattina – la manifestazione era prevista per sabato 29 giugno. Ma la previsione delle estreme condizioni meteo, con venti di tramontana fino a 22 nodi, ci hanno spinto, per garantire la massima sicurezza dei partecipanti, a posticipare la gara”. La stessa cosa sarà per il trofeo ‘Amare il mare’, giunto alla 19ª edizione e che andrà al primo classificato crotonese. È già si prefigura un’edizione da record.

L’edizione 2019 della manifestazione organizzata da Lega Navale Crotone, Coni, Fin, Kroton nuoto, in collaborazione con Area Marina protetta Capo Rizzuto, Yachting Kroton club e Bper banca prevede al via ben 29 nuotatori iscritti, per un totale di 19 squadre provenienti da Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Toscana. Cinque i crotonesi in gara. La partenza è prevista alle 16,30 dal molo Sanità. Ogni nuotatore in acqua avrà un’imbarcazione di supporto, per garantire al massimo la sicurezza del partecipanti. Il percorso partirà dal molo Sanità, per giungere dopo 5 km sotto l’Irto, dove i concorrenti vireranno e torneranno indietro.