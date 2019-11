Operazione Achei, Franceschini ringrazia i Carabinieri e la Procura

ROMA – Il Governo plaude all’operazione Achei che ha portato allo smantellamento di di un’organizzazione con ramificazioni internazionali dedita al traffico dei reperti archeologici.

“Grazie a sofisticate tecniche investigative e alla collaborazione di Europol e delle forze di polizia estere competenti, in Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Serbia, il Comando carabinieri Tutela patrimonio culturale ha condotto a termine con successo una vasta operazione di contrasto al traffico illecito di reperti archeologici dalla Calabria al nord Italia e verso l’estero recuperando migliaia di beni e sequestrando materiali utilizzati per gli scavi clandestini” afferma in una nota il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini.

“Un’operazione che dimostra ancora una volta l’eccellenza del Comando dei carabinieri che opera dal 1969 a difesa del patrimonio culturale italiano” aggiunge il ministro. “A loro, alla Procura della Repubblica di Crotone che ha diretto le indagini e a tutti i soggetti che vi hanno partecipato va il plauso del governo italiano”.

SENATORI M5S

“Dagli elementi emersi appare una delle operazioni più vaste contro il traffico illecito di beni culturali, un crimine che mette in pericolo non solo l’integrità degli oggetti e dei siti dai quali essi provengono ma anche il patrimonio culturale e l’identità delle comunità coinvolte” commenta una nota a firma delle senatrici e dei senatori del Movimento 5 stelle in commissione Cultura. “Il nostro ringraziamento va alla Procura di Crotone ed al Comando per la tutela del patrimonio culturale dei carabinieri, il cui lavoro nell’ambito del contrasto al traffico illecito di beni culturali e del loro recupero rappresenta un’eccellenza a livello internazionale”.