Palamilone, il Consorzio: noi gente di sport e non ladri. Il Commissario vuole farci fuori

CROTONE – “Noi siamo gente di sport e non imbroglioni”. Giancarlo Satiro, presidente del Consorzio sportivo Momenti di Gloria esordisce così nella conferenza stampa che era stata convocata venerdì pomeriggio per spiegare i dettagli dell’udienza svolta davanti al Tar Calabria al termine della quale è stato riconosciuta al Consorzio la legittimità della concessione per la gestione del Palamilone in atto dal 2012.

Conferenza che però è diventa anche una replica alla nuova offensiva del Commissario prefettizio del Comune di Crotone, il prefetto in pensione Tiziana Costantino, contro il Consorzio. neppure 24 ore dopo la sentenza del Tar, infatti, il Comune ha avviato il provvedimento di revoca dell’affidamento. “Noi pensavamo che dopo la sentenza il Commissario volesse almeno concederci l’incontro negato finora per discutere e trovare una soluzione. Invece stiamo subendo una nuova intimazione ad andare via ed a mettere per strada gli oltre 300 allievi delle società sportive che svolgono attività nel Palamilone. A questo punto perché perdere tempo e non dare subito la struttura ad Akrea? Forse perché non sarà gratuito come abbiamo fatto noi finora facendo da custodi e manutentori del palazzetto anche quando dovevamo riparare i danni causati dai concerti o dalle manifestazioni autorizzate dal Comune a nostra insaputa?”.

Sulla questione economica Satiro ha spiegato: “Siamo stati accusati di aver sottratto 300 mila euro dalle casse comunali per il mancato pagamento delle utenze. Sapete, noi abbiamo chiesto al Comune l’accesso agli atti per verificare queste spese e capire quali erano effettivamente nostre e quali erano imputabili a manifestazioni organizzate dal Comune ed autorizzate da dirigenti o assessori protempore. Non abbiamo avuto risposta. In questi anni abbiamo fatto risparmiare al comune lavori per centinaia di migliaia di euro senza contare il lavoro di inclusione sociale praticamente gratuito fatto attraverso lo sport. Più che creare un deficit abbiamo permesso un risparmio. Sapete quanto paga un ragazzo che si allena in una delle società del Consorzio: 2,50 euro all’ora. Noi diciamo pure date il Palamilone a qualcun altro, ma deve fare pagare 2,50 euro ad ora a bambino, non 10 euro. Qui non si è lucrato su nulla, qui è stato fatto tutto in modo lecito e trasparente. Noi siamo sportivi, non ladri”.

Alla Conferenza erano presenti anche gli avvocati Antonello Irtuso e Fabrizio Meo che hanno rivelato alcuni retroscena della vicenda giudiziaria davanti al Tar. In particolare l’avvocato Irtuso ha reso noto: “Agli atti del procedimento abbiamo trovato un documento a firma del Commissario in cui si dà preciso mandato al dirigente di sgombero e di chiusura del Palamilone. Questo significa che l’intento fiun dal primo momento è stato questo: non salvaguardare lo sport ed i ragazzi, ma chiudere il palazzetto”. Gli avvocati hanno poi rivelato l’esistenza di un verbale della polizia locale nel quale si fa intendere che il Consorzio ha dato ospitalità nel Palamilone ad una persona che vi abita abusivamente. “Peccato che polizia locale e dirigenti del Comune – ha fatto notare Irtuso – si siano dimenticati di verificare che a segnalare la presenza dell’abusivo era stato proprio il Consorzio e che lo stesso abusivo abbia detto agli agenti della polizia locale che lui stava nel Palamilone dal 2010 ben prima che il Consorzio gestisse l’impianto. Il comune non poteva non sapere anche perché questo signore ha fatto causa di lavoro al Comune ed al Consorzio. Causa che ha naturalmente perso”.

“Quella avviata dal Comune di Crotone è una istruttoria che puntava ad ottenere il pubblico ludibrio della associazione sportive – ha detto l’avvocato Fabrizio Meo -. Il Commissario invece di prendersela con il Consorzio vada a vedere cosa hanno fatto i dirigenti ed i funzionari del Comune, verifichi cosa hanno detto all’avvocato che è stato assunto con i soldi dei cittadini facendogli fare affermazioni errate ed equivocabili”. Meo ha evidenziato una coincidenza: “Appena abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti di funzionari e dirigenti che si sono oggi e c’erano anche ieri, per verificare su quali base erano state concesse le autorizzazioni di decine di manifestazioni, concerti, celebrazioni, iniziative politiche, svolte nel Palamilone, siamo stati presi di mira. Come se volessero eliminare un testimone scomodo”.