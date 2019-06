Pallanuoto, l’Auditore under 17 alla fase finale per lo ‘scudetto’ di categoria

Domenica 23 e Lunedì 24 Giugno prossimo la compagine Under17 della Metal Carpenteria Rari Nantes Crotone parteciperà alle semifinali scudetto di categoria.

La vittoria ottenuta ieri nella final four del Campionato Nazionale Under 17 Girone interregionale Calabria, Puglia, Basilicata – da intendersi come i Quarti di Finale Scudetto – battendo in semifinale il Cosenza e in finale l’Airon club Conversano ha consegnato ai ragazzi del Presidente Emilio Ape il pass per le Semifinali Nazionali.

“Giustamente i ragazzi sono euforici. Hanno praticamente dominato il Girone in lungo e largo. Ben 12 vittorie ed un pareggio – gongola il Presidente. Hanno strameritato questo risultato. Dopo l’Under 20, composta comunque da molti di questi ragazzi, ancora una volta ci confronteremo, a livello giovanile, con i migliori. Siamo contentissimi. Possiamo dire che ci stiamo abituando a questi risultati negli ultimi 7/8 anni. Merito di un percorso tecnico e di crescita, anche e soprattutto umana, che ci sta consacrando tra le migliori società a livello giovanile. Ne siamo strafelici. Grazie a tutti e complimenti a tutti. Abbiamo ospitato circa 75 atleti e altrettanti tra genitori e accompagnatori. Tutti sono stati eccezionali. Tutti hanno dato il massimo. Vorrei citare la bellezza della finale tra terzo e quattro posto: tra Sport Project Bari e Cosenza Nuoto: uno spettacolo risoltosi soltanto all’ultimo secondo. Questa è la pallanuoto. Lo sport che amiamo. E lo amiamo ancor di più anche adesso che con la prima squadra siamo retrocessi in Serie B. Vogliamo giocare la pallanuoto ad alto livello. Sia con la prima squadra sia con le giovanili. Questo è il percorso tracciato!”.

“Questo risultato costituisce la ciliegina sulla torta di un percorso di sviluppo e crescita di un gruppo, consentitemi di dire, particolare – commenta il tecnico Arcuri – Adesso abbiamo 15 giorni di lavoro davanti. E da questo periodo saprò dirvi cosa aspettarmi dai ragazzi e a quali risultati ambire. L’Under 17 è la compagine che tutte le società di pallanuoto nazionale, ogni anno, presentano. A livello giovanile è la squadra per eccellenza. Il livello è sempre molto alto. E noi affronteremo squadre preparate. Ma sono certo che potremo dire la nostra.”.

La Metal Carpenteria Rari Nantes Crotone se la vedrà con la prima classificata del Girone Siciliano – Siracusa – la prima classificata del Girone della Sardegna – da definirsi – la terza classificata del Girone Del Lazio – ancora da definirsi.