Palleggia con la carta igienica per vincere 10 mila euro per l’ospedale di Crotone

Oltre 200 palleggi con un rotolo di carta igienica per vincere 10 mila euro per l’ospedale di Crotone. Lui si chiama Francesco Rizzo, ha 44 anni abita a Genova ma ha mamma e papà di Crucoli, e sta partecipando ad un particolare contest di solidarietà: il ‘Rotoloni regina Challenge’ che mette in palio 40 mila euro per gli ospedali italiani. La gara sta nel girare un video mentre si palleggia con un rotolo di carta igienica e poi condividerlo sul sito rotolonireginachallenge.it. I protagonisti dei 3 video più votati, potranno indicare ciascuno un ospedale italiano a cui Regina donerà 100 mila euro (per un totale di 30 mila euro).

Guarda e vota il Video di Francesco Rizzo

Inoltre, anche il protagonista del video che avrà fatto il maggior numero di palleggi, potrà indicare un ospedale italiano a cui Regina donerà altri 10 mila euro da devolvere ad un ospedale indicato dal vincitore. Francesco Rizzo, che peraltro è cugino dell’ex calciatore del Crotone, Giuseppe Zampano, è molto legato alla Calabria e per questo ha già annunciato che in caso di vittoria devolverà i 10 mila euro all’ospedale di Crotone.

Francesco al momento è quello che per ora conta il maggior numero di palleggi 221 eseguiti in due minuti (che è il tempo massimo concesso ai partecipanti). Quindi potrebbe vincere i 10 mila euro per l’ospedale di Crotone. Lui però punta anche ad essere tra i più votati per una donazione più importante. Per farlo si può andare a vedere il suo video (clicca sul link) e votare fino al 26 di aprile. “Io torno ogni estate al mio paese, abbiamo preso casa a Torretta e sarei molto felice se potessi vincere per aiutare la sanità nella mia terra” dice Francesco