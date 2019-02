Papanice, l’Arpacal avvia monitoraggio sulla qualità dell’aria

CROTONE – Per un mese l’Arpacal monitorerà la qualità dell’aria nella frazione di Papanice. Mercoledì 20 febbraio il Servizio tematico Aria del Dipartimento provinciale di Crotone dell’Arpacal ha dato il via alla campagna di monitoraggio della qualità dell’aria installando il laboratorio mobile nello spiazzo dell’Istituto comprensivo 7° Circolo in via Calabria. Nel corso dei prossimi trenta giorni verranno misurati i parametri relativi a diverse componenti inquinanti: dal pm 225 al pm 10 (le polveri atmosferiche), al benzene. Sarà monitorato anche il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, gli Ipa (idrocarburi policiclici aromatici) ed i metalli pesanti. La campagna di monitoraggio avrà la durata di un anno eseguita nel corso delle quattro stagioni. L’Arpacal alla fine del monitoraggio renderà pubblico il report delle misurazioni.

La misurazione della qualità dell’aria contribuirà a studiare anche la problematica relativa aglio odori provenienti dalla discarica di Columbra per i quali, comunque, va eseguita una verifica diversa.