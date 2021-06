Papanice, topi a spasso per il paese ed i mezzi dellAsp per disinfestare sono rotti

PAPANICE – La situazione igienica della frazione di Crotone continua a mostrarsi molto delicata. Il video che mostriamo a corredo di questo articolo, girato in via Galilei, spiega cosa sta accadendo (la foto si riferisce invece a viale Calabria, proprio davanti alle scuole). Per le strade cittadine vanno a passeggio i topi e anche a livello di scarafaggi non ci si fa mancare nulla. Nei giorni scorsi i consiglieri comunali di Consenso, Enrico Pedace e Fabiola Marrelli, avevano chiesto in una lettera inviata all’Asp ed al Comune di Crotone la derattizzazione e la disinfestazione della città di Crotone e delle frazioni. Richiesta che non aveva avuto seguito anche a causa della rottura dei mezzi dell’Asp per la disinfestazione. La derattizzazione, invece, informano dall’Asp, è in corso. Anche queste nuove emergenze sono state segnalate al Comune ed all’Asp dal consigliere Pedace.