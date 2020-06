Papanice, vandali danneggiano la scuola di via Calabria

PAPANICE – Atto vandalico alla scuola di via Calabria a Papanice, frazione del comune di Crotone. Una scuola presa più volte di mira dai vandali e dai ladri anche perché dal 25 novembre 2018, giorno del tornado che si è abbatto su Crotone, le telecamere della videosorveglianza e l’allarme sono fuori uso. I vandali, dopo aver aperto armadi e scrivanie, hanno poi allagato i locali della scuola danneggiando l’impianto di riscaldamento. Probabilmente volevano portare via i termosifoni. Danneggiato anche il distributore automatico di caffé e merendine che – considerata la chiusura delle scuole da marzo – era vuoto sia di alimenti che di monetine. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi. L’associazione Consenso, attraverso il suo rappresentante Enrico Pedace, ha chiesto al Commissario comunale Tiziana Costantino, di far riparare l’impianto di allarme.