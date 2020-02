Pd, la direzione nazionale conferma i commissariamenti di Crotone e Cosenza

CROTONE – Alla fine l’ha spuntata il commissario regionale del Partito democratico Stefano Graziano, che da Roma ha visto confermare la decisione adottata nel dicembre scorso quando, all’apice dello scontro tra oliveriani e ortodossi, commissariò due importanti federazioni provinciali della Calabria: quelle di Cosenza e di Crotone, all’epoca rette rispettivamente da Luigi Guglielmelli e Gino Murgi. La direzione nazionale del Pd che si è conclusa questo pomeriggio a Roma ha infatti ratificato entrambi i commissariamenti.

Hanno votato contro questa decisione 4 componenti della direzione, Matteo Orfini e due componenti della sua corrente, oltre alla deputata calabrese Enza Bruno Bossio. Resta commissario della federazione provinciale di Cosenza Marco Miccoli mentre a Crotone rimane Francesco Iacucci, peraltro presidente della Provincia di Cosenza. Non si hanno più notizie, invece, del ricorso che all’indomani del commissariamento era stato annunciato dai due ex segretari provinciali a detta dei quali il commissariamento era “illegittimo oltre che sul piano sostanziale anche sul piano formale” aggiungendo che “gli organismi di direzione politica eletti dal congresso ed i segretari provinciali di entrambe le federazioni non hanno violato alcuna norma statutaria”. Quindi la promessa che avrebbero impugnato il commissariamento “nelle sedi competenti, comprese quelle giudiziarie”.

Per i due ex segretari come per gli altri componenti della direzione, comunque, nessuna espulsione in vista. Il commissario di Crotone Iacucci, anzi, getta acqua sul fuoco facendo intendere che ora bisognerà lavorare all’unità del partito, soprattutto in vista delle imminenti elezioni comunali. Ma sarà complicato ricucire una frattura che proprio sulla scelta del candidato a sindaco promette di acuirsi nuovamente.