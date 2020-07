Percepivano indennità non dovute, indagato anche un veterinario dell’Asp di Crotone

Cinque veterinari indagati per abuso d’ufficio insieme a tre alti dirigenti regionali, oltre un milione di euro sequestrato: sono i risultati dell’operazione Artemide condotta dal comando provinciale di Catanzaro dalla Guardia di finanza. In sostanza i componenti della task-force veterinaria regionale avrebbero percepito per 9 anni emolumenti aggiuntivi illegittimi, decretati dalla struttura commissariale per la sanità calabrese.

Tra i veterinari indagati anche il medico F.A., 60 anni, di Roccabernarda, dirigente veterinario dell’Asp di Crotone, al quale i finanzieri hanno sequestrato la somma più ingente: 351.093 euro. Gli altri quattro veterinari sono dirigenti delle Asp di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

“Si tratta – spiega una nota delle fiamme gialle – di cinque dirigenti medici veterinari individuati dalla Regione Calabria per far parte della ‘task force veterinaria’, indagati con l’accusa di abuso d’ufficio per aver indebitamente percepito, dal 2011 e fino al 2019, indennità stipendiali non dovute, in quanto per norma di legge l’incarico ricoperto non avrebbe dovuto comportare retribuzioni aggiuntive”.

E infatti “i componenti della task force, pur essendo stati impiegati ai sensi della legge regionale 8/2003 – che prevede la possibilità di utilizzo dei dipendenti delle aziende sanitarie regionali senza oneri aggiuntivi – avevano indebitamente percepito, tre differenti emolumenti non dovuti. Pagamenti determinati con provvedimenti assunti dal coordinatore della task force medesima e dai vertici delle strutture commissariali per la sanità calabrese, nei cui confronti sono in corso ulteriori approfondimenti”.

Pagamenti – emerge dagli atti – per prestazioni aggiuntive, rimborsi chilometrici, reperibilità, che erano stati più volte censurati dalle strutture del ministero della Salute, deputate a vigilare sulla gestione commissariale. L’erogazione delle indennità è proseguita senza soluzione di continuità sino a quando, alla fine dello scorso anno, il commissario ad acta in carica, in seguito a una richiesta di documentazione avanzata in sede investigativa, le ha revocate con suoi provvedimenti.