Polstrada: magnete alterava dati cronotachigrafo, sanzionato camionista

CROTONE – Aveva applicato un magnete al cronotachigrafo del proprio autoarticolato alterando i dati relativi ai periodi di pausa e percorrenza. L’irregolarità è stata scoperta da una pattuglia della Polstrada di Crotone che aveva fermato il mezzo diretto in Sicilia sulla statale 106 per un controllo. Al conducente del tir è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.736 euro con la sospensione di 10 punti della patente e il sequestro del dispositivo.

I poliziotti, dopo avere rilevato delle irregolarità nella documentazione, hanno proceduto al controllo del cronotachigrafo

rilevando diverse discrasie. Così è venuta fuori la presenza del magnete sul sensore del cambio del veicolo (dispositivo che

rileva i giri del motore, traducendoli in velocità e trasmettendoli all’apparecchio) che consentiva, in pratica, di registrare delle pause di guida quando, invece, il veicolo era in movimento.